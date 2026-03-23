Мишустин переназначил Белозерова на пост главы РЖД

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Олега Белозерова на должность председателя правления ОАО "РЖД" еще на 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение уже подписано. Предыдущее переназначение Белозерова на эту должность было в 2021 году.

Белозеров родился в 1969 году. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Он работал в различных организациях в сфере транспорта и энергетики. В 2015-м был назначен на должность президента РЖД, позднее стал гендиректором – председателем правления.

Ранее космонавт Олег Кононенко был назначен начальником Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Он совершил 5 космических полетов, 7 раз выходил в открытый космос и в общей сложности провел на орбите 1 111 суток – это абсолютный рекорд по длительности пребывания и работы человека в космосе.