23 марта, 11:25Политика
Мишустин переназначил Белозерова на пост главы РЖД
Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Олега Белозерова на должность председателя правления ОАО "РЖД" еще на 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Соответствующее распоряжение уже подписано. Предыдущее переназначение Белозерова на эту должность было в 2021 году.
Белозеров родился в 1969 году. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Он работал в различных организациях в сфере транспорта и энергетики. В 2015-м был назначен на должность президента РЖД, позднее стал гендиректором – председателем правления.
