22 марта, 18:08

Наука

Олега Кононенко назначили главой Центра подготовки космонавтов

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Космонавт – рекордсмен по суммарной продолжительности полетов Олег Кононенко назначен начальником Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса" в телеграм-канале.

Отмечается, что сегодня перед космической госкорпорацией стоит немало задач, включая подготовку космонавтов к работе на Российской орбитальной станции (РОС).

"Уверен, что опыт Олега Дмитриевича как космонавта и как управленца даст необходимые результаты", – сказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

Как подчеркнула пресс-служба, Кононенко совершил пять космических полетов, семь раз выходил в открытый космос и в общей сложности провел на орбите 1111 суток – это абсолютный рекорд по длительности пребывания и работы человека в космосе.

Ранее космонавта – рекордсмена назначили командиром корабля "Союз МС-31". Отмечалось, что эта миссия станет 6-й в его карьере. Вместе с ним в состав экипажа, готовящегося к полету, вошел бортинженер Александр Гребенкин. Имя второго бортинженера не разглашалось.

