Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 18:21

Политика

Euroclear перевела Киеву 6,6 млрд евро доходов от активов РФ

Фото: depositphotos/darknula

Международная компания Euroclear направила Украине с 15 февраля 2024 года 6,6 миллиарда евро, которые были получены от реинвестирования российских активов. Это следует из отчета депозитария.

Следующий платеж в размере 1,4 миллиарда евро будет передан Украине в июле этого года. В документе также указано, что с учетом накопленных купонных платежей на балансе компании сейчас хранится 200 миллиардов евро, которые связаны с санкционными активами РФ.

Кроме того, в компании подчеркнули, что в отношении нее подано уже много исков со стороны России. Euroclear считает, что возможность вынесения негативных для них решений "очень высока", так как российская сторона называет рестрикции Евросоюза незаконными.

Ранее Euroclear разблокировала более 600 миллионов долларов из средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые считала российскими. Эти средства должны были быть направлены только на казахстанские проекты. Казахстан рассчитывает, что в этом году компания разблокирует еще 120 миллионов долларов.

Путин дал жесткую оценку попыткам ЕС конфисковать активы РФ

Читайте также


политика

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика