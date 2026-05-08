Euroclear перевела Киеву 6,6 млрд евро доходов от активов РФ

Международная компания Euroclear направила Украине с 15 февраля 2024 года 6,6 миллиарда евро, которые были получены от реинвестирования российских активов. Это следует из отчета депозитария.

Следующий платеж в размере 1,4 миллиарда евро будет передан Украине в июле этого года. В документе также указано, что с учетом накопленных купонных платежей на балансе компании сейчас хранится 200 миллиардов евро, которые связаны с санкционными активами РФ.

Кроме того, в компании подчеркнули, что в отношении нее подано уже много исков со стороны России. Euroclear считает, что возможность вынесения негативных для них решений "очень высока", так как российская сторона называет рестрикции Евросоюза незаконными.

Ранее Euroclear разблокировала более 600 миллионов долларов из средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые считала российскими. Эти средства должны были быть направлены только на казахстанские проекты. Казахстан рассчитывает, что в этом году компания разблокирует еще 120 миллионов долларов.