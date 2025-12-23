Euroclear разблокировал более 600 млн долларов ЕАБР, которые считал российскими

Фото: depositphotos/pressmaster

Euroclear разблокировал более 600 миллионов долларов из средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые считал российскими. Об этом РИА Новости заявил замминистра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.

"Условия были, чтобы эти средства (в случае разморозки. – Прим. ред.) были направлены только на казахстанские проекты и Euroclear это контролировал", – отметил он.

В результате с 2023 года из 733 миллионов долларов было разморожено свыше 600 миллионов. Средства направили на казахстанские проекты, подчеркнул замминистра.

По его словам, Казахстан рассчитывает, что в следующем году депозитарий разблокирует еще 120 миллионов долларов.

Ранее гендиректор Euroclear по финансовым рискам Гийом Элие рассказал, что депозитарий располагает активами в России на сумму 16 миллиардов евро, которые могут быть утрачены в случае конфискации замороженных средств Центробанка в Евросоюзе.

По его словам, расценивание решения Евросоюза как конфискацию приведет к судебному преследованию и изъятию активов как самого Euroclear, так и его клиентов, инвестирующих в РФ.

