18 декабря, 05:54

Политика

Премьер Италии Мелони заявила, что ЕС займется активами РФ во всех странах

Фото: ТАСС/Zuma

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в случае изъятия российских активов в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear Евросоюзу придется решать вопрос замороженных активов и в других странах сообщества.

"Если будет принято такое решение, то было бы недальновидно сосредоточивать внимание на одной организации, владеющей замороженными суверенными активами России, а именно Euroclear, когда другие страны также имеют активы РФ в своих финансовых системах", – цитирует Мелони издание Politico.

Она добавила, что решение об использовании замороженных активов России должны принимать европейские лидеры.

Совет Евросоюза утвердил решение о бессрочном блокировании российских активов 12 декабря. По плану Еврокомиссии этот шаг стал первым этапом для их экспроприации.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что Россия вернет себе замороженные активы, а Евросоюзу придется заплатить по счетам Украине. В конечном итоге, кроме ЕС, также пострадают евро и депозитарий Euroclear, добавил Дмитриев.

Новости мира: издание Politico сообщило о давлении США на ЕС из-за изъятия активов РФ

