Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 11:48

Политика

Дмитриев заявил, что РФ вернет обратно свои активы, а ЕС будет платить по счетам Киева

Фото: kremlin.ru

Россия вернет себе замороженные активы, а Евросоюзу (ЕС) придется заплатить по счетам Украины, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Охваченные паникой бюрократы ЕС продолжают допускать ошибки", – написал он на своей странице в соцсети X.

ЕС знает, что использование российских резервов без согласия Центробанка РФ незаконно и подрывает резервную систему, созданную США. Кроме того, это увеличивает для всех издержки, уверен Дмитриев. По его словам, в конечном итоге пострадают только ЕС, евро и депозитарий Euroclear.

Совет Евросоюза решил бессрочно заблокировать российские активы 12 декабря. По плану Еврокомиссии, это является первым шагом перед экспроприацией активов.

В официальном заявлении Совета ЕС говорится, что Брюссель не вернет Москве ее активы, пока в объединении сохраняется риск ухудшения экономической ситуации. Таким образом, средства могут остаться у Европы даже после окончания конфликта на Украине.

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика