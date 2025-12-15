Дмитриев заявил, что РФ вернет обратно свои активы, а ЕС будет платить по счетам Киева

Фото: kremlin.ru

Россия вернет себе замороженные активы, а Евросоюзу (ЕС) придется заплатить по счетам Украины, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Охваченные паникой бюрократы ЕС продолжают допускать ошибки", – написал он на своей странице в соцсети X.

ЕС знает, что использование российских резервов без согласия Центробанка РФ незаконно и подрывает резервную систему, созданную США. Кроме того, это увеличивает для всех издержки, уверен Дмитриев. По его словам, в конечном итоге пострадают только ЕС, евро и депозитарий Euroclear.

Совет Евросоюза решил бессрочно заблокировать российские активы 12 декабря. По плану Еврокомиссии, это является первым шагом перед экспроприацией активов.

В официальном заявлении Совета ЕС говорится, что Брюссель не вернет Москве ее активы, пока в объединении сохраняется риск ухудшения экономической ситуации. Таким образом, средства могут остаться у Европы даже после окончания конфликта на Украине.

