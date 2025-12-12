Форма поиска по сайту

12 декабря, 23:03

Политика

Совет ЕС решил не отдавать РФ активы, пока Европа испытывает экономические трудности

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Совет Евросоюза принял решение не возвращать России замороженные активы, пока в ЕС "сохраняется риск ухудшения экономической ситуации". Об этом говорится в тексте официального заявления Совета ЕС.

Таким образом, Европа может не вернуть средства России даже после окончания конфликта на Украине.

В документе сказано, что согласованное положение временно запрещает прямые и косвенные переводы активов и резервов Банка России, заблокированных в Европе. Запрет касается также средств юридических лиц, органов и организаций, которые действуют от имени ЦБ.

В Совете ЕС объяснили данное решение тем, что Россия, используя финансовые ресурсы для продолжения боевых действий на Украине, якобы создает экономические трудности странам Евросоюза.

Ранее Бельгия выдвинула условие для согласия на экспроприацию замороженных активов России по схеме "репарационного кредита" Украине. Государство потребовало от стран – членов Евросоюза расторгнуть инвестиционные соглашения с Россией, а также не заключать новые.

При этом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер озвучивал три условия. Первым он назвал распределение всех рисков, вторым – защиту ликвидности и рисков. Третьим условием, по его мнению, является справедливое распределение доходов.

политикаэкономика

