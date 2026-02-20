Студент поджег колонку на столичной АЗС и скрылся

Фото: MAX/"Ирина Волк"

В Москве 16-летний студент первого курса технологического колледжа поджег колонку на АЗС на Люблинской улице и скрылся. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС России. В результате инцидента никто не пострадал", – написала Волк в MAX.

Она отметила, что правоохранители в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого злоумышленника. Студента задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

Ранее в столице задержали двух молодых людей, которые выполняли задания зарубежных кураторов по поджогу автомобиля полиции и здания МВД.

19-летний житель Костромы облил бензином и поджег машину в Кривоарбатском переулке. Возгорание удалось ликвидировать.

Вторым задержанным оказался 17-летний житель Подмосковья. Он подошел к КПП ОМВД России по Хорошёвскому району с канистрой бензина в руках.