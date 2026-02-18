Двух подростков осудили за поджог вертолета в Омской области

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Второй Восточный окружной суд в Новосибирске приговорил к 7 и 7,5 года лишения свободы 2 подростков, которые подожгли вертолет Ми-8 на территории военного аэропорта Омск-Северный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя УФСБ России по Омской области Ирину Руснак.

По ее информации, юноши признаны виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. Они также обязаны возместить Минобороны РФ ущерб в размере 668 миллионов рублей в солидарном порядке.

Установлено, что в сентябре 2024 года осужденные проникли на территорию военного аэродрома ночью и подожгли вертолет, используя самодельную зажигательную смесь. В течение суток их задержали. Во время допроса они признали вину.

По словам несовершеннолетних, они выполняли задание незнакомца, который в мессенджере Telegram предложил им нелегальный заработок в размере 20 тысяч долларов. Поджог воздушного судна подростки сняли на камеру телефона и отправили видео куратору в качестве отчета о проделанной работе, однако вознаграждения не получили.

Ранее суд приговорил к 18 годам лишения свободы 2 жителей Подмосковья за поджоги электропоездов в декабре 2024 года. Первые 3 года они будут отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 2 года.