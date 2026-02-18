Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 07:17

Происшествия

Двух подростков осудили за поджог вертолета в Омской области

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Второй Восточный окружной суд в Новосибирске приговорил к 7 и 7,5 года лишения свободы 2 подростков, которые подожгли вертолет Ми-8 на территории военного аэропорта Омск-Северный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя УФСБ России по Омской области Ирину Руснак.

По ее информации, юноши признаны виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. Они также обязаны возместить Минобороны РФ ущерб в размере 668 миллионов рублей в солидарном порядке.

Установлено, что в сентябре 2024 года осужденные проникли на территорию военного аэродрома ночью и подожгли вертолет, используя самодельную зажигательную смесь. В течение суток их задержали. Во время допроса они признали вину.

По словам несовершеннолетних, они выполняли задание незнакомца, который в мессенджере Telegram предложил им нелегальный заработок в размере 20 тысяч долларов. Поджог воздушного судна подростки сняли на камеру телефона и отправили видео куратору в качестве отчета о проделанной работе, однако вознаграждения не получили.

Ранее суд приговорил к 18 годам лишения свободы 2 жителей Подмосковья за поджоги электропоездов в декабре 2024 года. Первые 3 года они будут отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 2 года.

"Московский патруль": поджигатель релейных шкафов на железной дороге задержан в Москве

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика