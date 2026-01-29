29 января, 12:48Происшествия
Двух подростков осудили на 6 лет за серию поджогов в Коломне
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Суд приговорил двух подростков к 6 годам лишения свободы за серию поджогов на железной дороге в подмосковной Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, их признали виновными в совершении преступления согласно пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ ("Совершение террористического акта, группой лиц по предварительному сговору").
Суд установил, что фигуранты по заданию куратора, который обещал им денежное вознаграждение, подожгли три релейных и один батарейный шкафы на станции "Голутвин" в Коломне. Приговор пока не вступил в силу.
Ранее троих россиян задержали за подготовку теракта на железной дороге в Свердловской области. Посредством мессенджера Telegram задержанные установили контакт с представителями украинских спецслужб, от которых и получили задание.