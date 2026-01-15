Почти 160 подростков задержаны за три года в РФ за диверсии на транспорте

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российские правоохранители задержали 159 подростков за последние три года за диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Глава ведомства уточнил, что все задержанные были привлечены к уголовной ответственности.

По словам Бастрыкина, вербовка подростков осуществляется из-за рубежа. Злоумышленники обещают им денежное вознаграждение, однако, как правило, исполнители не получают деньги по итогам диверсий.

Ранее Томский областной суд вынес приговор подростку, совершившему диверсии и государственную измену. Он был приговорен к 8 годам и 6 месяцам воспитательной колонии.

Кроме того, в декабре 2025 года силовики задержали 13-летнего подростка, который хотел совершить теракты в Астраханской области и Республике Дагестан. Было установлено, что несовершеннолетний для этого собирал самодельное взрывное устройство.