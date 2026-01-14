Ворвавшийся с молотком в курскую школу подросток осужден на 8 лет

Фото: телеграм-канал "Курский Следком"

Подросток, который ворвался с молотком в школу Курска, приговорен к 8 годам воспитательной колонии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Суд признал 17-летнего местного жителя виновным в участии в деятельности террористической организации, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также покушении на совершение теракта.

Помимо лишения свободы, юношу на 3 года лишили права администрировать сайты и каналы, а также размещать обращения и иные материалы в интернете.

Установлено, что подросток, являясь участником запрещенного в России террористического движения, 10 января 2025 года разместил в Сети файл, в котором содержались призывы к совершению теракта и оправдание терроризма.

В тот же день юноша разбил молотком стекла припаркованного автомобиля. Затем подошел к школе № 54, разбил стекло входной двери и попытался совершить поджог.

В результате пострадавших не было. Правоохранители задержали злоумышленника. В его сумке были найдены два ножа и бутылка для розжига.

Выяснилось, что мальчик раньше учился в указанном образовательном учреждении. На допросе он сказал, что у нет обид и претензий к школе.