Момент нападения подростка на школу в Курске попал на видео

Момент нападения 16-летнего подростка на школу в Курске попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале

На кадрах видно, как подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках забегает в здание. При этом, пояснив свои действия, он сказал, что не учится в этой школе, у него нет претензий или обид.

Утром 10 января 16-летний подросток напал на школу № 54 в Курске. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, охранник на входе в учебное заведение остановить его не смог.

Юноша разбил одно окно в коридоре, после чего выбежал на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. В сумке у него обнаружили два ножа и бутылку с воспламеняющейся жидкостью. В результате никто не пострадал.

Вскоре подростка задержали в четырех километрах от СНТ "Мичуринец". Выяснилось, что ранее он учился в школе № 54 и под внимание психологов и полиции не попадал. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.