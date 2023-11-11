Даванков предложил ввести в соцсетях систему блокировки за кибербуллинг

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из фракции "Новые люди" предложил ввести в социальных сетях систему блокировки за кибербуллинг. Свое обращение он направил гендиректору VK Владимиру Кириенко, сообщает ТАСС.

Даванков предлагает дополнить функционал VK, "Одноклассников" и "Дзена" возможностью блокировать пользователей за навязчивое преследование (сталкинг), буллинг и другие формы психологического и вербального насилия в личной переписке и комментариях.

С его слов, при обращении пострадавшего в администрацию соцсети причинивших вред пользователей надо блокировать на три дня в случае первого нарушения. После второго необходимо давать вечный бан без возможности восстановления учетной записи, сказал парламентарий.

Также он считает, что сейчас такие действия пресекаются, если используются явные оскорбления и нецензурная лексика, но на практике сталкинг и кибербуллинг могут иметь и другие формы психологического насилия над жертвой, подчеркнул он.

В своем обращении к Кириенко Даванков напомнил, что в 2019 году VK запустила ежегодную информационную кампанию "День борьбы с кибербуллингом" и представила первое исследование по данной теме.

"Я признателен администрации ресурса за борьбу с распространением ненависти и травли в интернете. Вместе с тем для большей эффективности борьба с кибербуллингом должна носить системный характер и не ограничиваться ежегодными мероприятиями", – заключил вице-спикер Госдумы.

В октябре в ГД внесли законопроект, который запрещает сталкеру приближаться к человеку по решению суда. Инициативу предложили депутаты фракции "Новые люди".

По словам парламентариев, на данный момент суды могут запретить сталкерам только звонить жертвам преследования, а также писать бумажные или слать электронные письма. Но в законе нет оснований на запрет общения вживую, отметили они.

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