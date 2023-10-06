В Госдуму внесли законопроект о запрете сталкерам приближаться к человеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты партии "Новые люди" внесли в Госдуму проект закона о запрете приближаться к человеку по решению суда. Об пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

Авторы инициативы предложили дополнить новой статьей Гражданский кодекс России. Благодаря этому суд сможет устанавливать запрет преследователю (сталкеру) приближаться к определенному человеку.

Сейчас суды могут запретить сталкерам только звонить жертвам преследования, а также писать бумажные или слать электронные письма. По словам депутатов, в законе нет оснований на запрет общения вживую.

"Нужно заполнить этот пробел, чтобы полностью защитить людей от преследований", – сказал один из авторов инициативы Владислав Даванков.

В Уголовном кодексе также нет никакой ответственности за преследование (сталкинг). Поэтому таких людей ничто не сдерживает, уверены парламентарии.

"В Екатеринбурге этой весной женщину убил бывший возлюбленный. Она обращалась в полицию, больше двух лет пыталась от него скрываться. Но он оставался на свободе, заставлял быть с ним. Этой трагедии можно было избежать", – пояснила еще один автор инициативы, депутат Сардана Авксентьева.

Ранее сенатор Артем Шейкин предложил замазывать лица пассажиров автомобилей при фотофиксации автоштрафов. По его мнению, фотографирование других лиц, кроме шофера, незаконно. Фото пассажиров затем попадают в открытый доступ, что нарушает право на частную жизнь, а также дает возможность злоумышленникам использовать их в своих целях.