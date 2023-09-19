В СФ предложили замазывать лица пассажиров на фотографиях автоштрафов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сенатор Артем Шейкин предложил замазывать лица пассажиров автомобилей при фотофиксации автоштрафов, сообщает РИА Новости.

С таким предложением он обратился к начальнику ГУ ОБДД МВД РФ Михаилу Черникову, поскольку фотографирование других лиц, помимо водителя, незаконно.

Как объяснил сенатор, фотографии пассажиров, попадая в открытый доступ, не только нарушают частную жизнь граждан, но еще и используются мошенниками в сервисах продажи персональных данных при выдачи запросов по номеру автомобиля.

Шейкин отметил, что в последние годы качество изображений с камер фиксации значительно улучшилось, что помогает операторам оценивать такие нарушения, как использование водителями телефона без гарнитуры и непристегнутый ремень безопасности во время езды. Однако на фото оказываются и лица пассажиров.

Фото с фиксацией штрафа попадает не только в постановление и на официальные сайты, но и на сторонние сервисы, которые дублируют информацию из официальных источников или собирают их другими способами. Таким образом, доступ к фотографиям третьих лиц в салоне может заполучить любое постороннее лицо.

Шейкин также указал случаи аренды каршеринга, когда материалы по делу об административном правонарушении направляются компании – владельцу транспортного средства. За счет этого компания каршеринга получает доступ к фотографиям не только водителя, но и пассажиров салона.

Согласно требованиям Гражданского кодекса РФ, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются только с его согласия. Также не допускается сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, например сведений о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни.

По мнению сенатора, изображения третьих лиц, попадая на фотографии фиксации штрафов и сервисы фотографий частных автомобилей, нарушают законодательство об охране частной жизни граждан.

Ранее сообщалось, что принтеры Canon могут передавать третьим лицам личные данные владельцев, полученные при печати и копировании документов.

Такие устройства могут заниматься сбором данных в маркетинговых целях и передавать их рекламодателям. Помимо этого, у принтеров есть функция сбора информации о местоположении фотографии или документа.