СМИ узнали о возможности принтеров Canon передавать третьим лицам личные данные владельцев

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Принтеры Canon могут передавать третьим лицам личные данные владельцев, полученные при печати и копировании документов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на издание The Washington Post, изучившее политику конфиденциальности компании.

Из документа Canon следует, что устройства могут собирать данные в маркетинговых целях, то есть передавать их рекламодателям. Также принтеры имеют возможность собирать информацию о местоположении фотографии или документа.

В самой компании изданию не дали прямых ответов на вопросы о возможном сборе информации и ее дальнейшей передачи третьим лицам.

Ранее сотрудники "Лаборатории Касперского" подверглись кибератаке, проводящейся через телефоны Apple. Несколько десятков iPhone, принадлежащих как топ-менеджерам, так и руководителям среднего звена, заразили шпионской программой. Программу назвали Triangulation.



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