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Сбой произошел в работе принтеров Canon Pixma. О неполадках заявили владельцы устройств из разных стран, сообщает "Газета.ру".

Трудности в работе принтеров касаются нескольких моделей – MX490, MX492, MB2010 и MG7520. Многие пользователи предположили, что неполадки могут быть связаны с недавним обновлением ПО. Однако эта версия пока официально не подтверждена.

"Мы надеемся вскоре решить проблему", – заявила представитель Canon Кристин Седлачек.

Ранее сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф Банк". Из-за неполадок пользователи сервиса не могли воспользоваться функцией перевода средств. Однако трудности в работе приложения удалось оперативно устранить.

