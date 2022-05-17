Cайт "Авито" возобновил работу после сбоя

Фото: скриншот сайта avito.ru

Сайт сервиса для размещения объявлений "Авито" возобновил свою работу после кратковременного сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Там пояснили, что причиной неполадок стало глобальное обновление рубрикатора, в ходе которого проявились нежелательные эффекты. Они не затронули работу мобильного приложения, поскольку технические работы касались только сайта.

"Сейчас он полностью доступен для пользователей. Все в порядке", – уточнили в "Авито".

Сбой в работе "Авито" произошел днем 17 мая. При попытке перехода на сайт сервиса браузер выдавал сообщение об ошибке.

Кроме того, пользователи сообщали о проблемах в работе сайта в ночь на 15 мая. Больше всего жалоб поступало от жителей Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

