Сайт российского магазина приложений NashStore подвергся хакерской атаке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайт отечественного магазина приложений NashStore подвергся масштабной хакерской атаке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу разработчика.

"Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDoS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина могут работать нестабильно", – говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты принимают все возможные меры для устранения возникших неполадок.

Общий доступ к магазину NashStore, который является российским аналогом Google Play, был открыт 16 мая. Сервис позволяет скачивать приложения на смартфоны с операционной системой Android.

Ранее кибератаке подвергся российский видеохостинг Rutube. По мнению технических специалистов, она стала самой мощной за всю историю видеохостинга. При этом третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе.