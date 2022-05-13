В Сбербанке заявили, что России объявлена кибервойна

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Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек.

По его словам, с момента начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР Сбербанк находится под непрерывными атаками. Повышенная активность хакеров фиксируется ежедневно. Кроме того, одновременно происходит до нескольких десятков DDoS-атак.

Одна из наиболее мощных кибератак была зафиксирована 6 мая, добавил Кузнецов. Ее мощность достигала более 400 Gbps.

"<...> вредоносный трафик был сгенерирован botnet-ом, состоящем из более чем 27 тысяч устройств. Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Кузнецов рассказал, что Сбербанка остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений. По его словам, количество мошеннических попыток списаний средств доходило до десятка тысяч в минуту.

Он уточнил, что украинская компания имеет порядка полусотни официальных приложений. Она также нарушала требования международных платежных систем, занимаясь сбором и хранением данных банковских карт своих клиентов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

