Сбербанк остановил массовую атаку с Украины на карты россиян

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР банк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений. Речь идет о списании средств.
"Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания – разработчик мобильных приложений", – сказал Кузнецов в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что данная украинская компания имеет порядка полсотни официальных приложений. Она также нарушала требования международных платежных систем, занимаясь сбором и хранением данных банковских карт своих клиентов.
При этом деятельность, отметил Кузнецов, была совершенно легальной. В приложении продавались подписка на планы питания, фитнес-программы и прочее.
"В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных. Мы отклонили несколько сотен тысяч попыток списаний", – подчеркнул зампред правления Сбербанка.
Ранее Кузнецов предупредил, что в России в ближайшее время ожидается возврат мошенников к техническим атакам, в числе которых схемы с вредоносными приложениями. По его словам, в настоящее время на различных сайтах появились сообщения о продаже смартфонов с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии.
Также Кузнецов предупредил, что мошенники могут продолжить эксплуатировать актуальные информационные темы, в том числе ажиотажа на товары, которые пользуются спросом у граждан.
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