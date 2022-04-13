В Сбере дали рекомендации после удаления приложения банка из Google Play

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Сбере объяснили порядок работы приложения банка на смартфонах с операционной системой Android после удаления из Google Play. Об этом сообщается на официальной странице организации в социальной сети "ВКонтакте".

По данным банка, приложение работает в штатном режиме, без изменений.

"Через приложение можно делать переводы и платежи, подавать заявки на кредиты и открывать вклады, анализировать личный бюджет и покупать страховые полисы. Здесь нет никаких ограничений", – указано в публикации.

Пользователям также доступна веб-версия "Сбербанк Онлайн", адаптированная под мобильные устройства и обладающая тем же функционалом.

Приложение Сбера для Android в настоящий момент можно напрямую скачать по ссылке с официального сайта. Оно также еще доступно в магазине AppGallery для устройств компании Huawei.

Накануне сообщалось, что приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.