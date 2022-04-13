В Сбере дали рекомендации после удаления приложения банка из Google Play

12:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Сбере объяснили порядок работы приложения банка на смартфонах с операционной системой Android после удаления из Google Play. Об этом сообщается на официальной странице организации в социальной сети "ВКонтакте".
По данным банка, приложение работает в штатном режиме, без изменений.
"Через приложение можно делать переводы и платежи, подавать заявки на кредиты и открывать вклады, анализировать личный бюджет и покупать страховые полисы. Здесь нет никаких ограничений", – указано в публикации.
Пользователям также доступна веб-версия "Сбербанк Онлайн", адаптированная под мобильные устройства и обладающая тем же функционалом.
Приложение Сбера для Android в настоящий момент можно напрямую скачать по ссылке с официального сайта. Оно также еще доступно в магазине AppGallery для устройств компании Huawei.
Накануне сообщалось, что приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.
Эксперт рассказал, как теперь пользоваться "Сбербанком Онлайн"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: