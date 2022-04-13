Россиян предупредили о мошенниках, выманивающих деньги под видом акции от "СберСпасибо"

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Сбер предупредил о мошеннической схеме, в рамках которой у клиентов выманивают средства под видом акции сервиса "СберСпасибо".

"Вот как строится обман в одной из актуальных мошеннических схем: злоумышленник звонит или пишет в мессенджере и предлагает поучаствовать в опросе от Сбера. Взамен клиенту обещают начислить бонусы от "СберСпасибо", – отмечается на сайте банка.

Мошенники предлагают клиентам заранее внести на карту больше средств якобы для получения большего числа бонусов. Затем у жертв выманивают номер карты и вводят на одном из сервисов переводов и платежей.

"В результате клиенту приходит СМС с кодом, который мошенники выманивают, утверждая, что этот код нужен для зачисления бонусов. На самом деле это одноразовый пароль, который, наоборот, подтверждает списание с карты", – объяснили в Сбере.

Клиентов банка попросили проверять информацию об акциях в официальных источниках. Кроме того, пользователей призвали не передавать номер своей карты и коды из сообщений незнакомцам.

Руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко ранее предупредил, что злоумышленники предлагают россиянам оформлять карты с подключением к сервисам Apple Pay и Google Pay. За это злоумышленники требуют порядка 1 500 рублей, а также личные документы.

