Мошенник украл у пенсионерки из Москвы более 3 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мошенник украл более 3 миллионов рублей у пожилой жительницы столичного района Новокосино. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

В главке рассказали, что 7 и 8 апреля пенсионерке звонил неизвестный, представляющийся сотрудником банка. Злоумышленник убедил женщину перевести на указанные им счета 3 миллиона 175 тысяч рублей.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). В настоящий момент полицейские устанавливают личность преступника.

Ранее об аналогичном преступлении сообщила пенсионерка, проживающая в столичном районе Сокол. Женщина рассказала, что мошеннику удалось обманом выманить у нее более одного миллиона рублей. Через время потерпевшая вновь разговаривала со злоумышленником, который заявил, что ее деньги были "переведены на помощь нуждающимся".