Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лжебанкир похитил у пенсионерки из Москвы более миллиона рублей. Личность злоумышленника устанавливают полицейские. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

От действий мошенника пострадала пожилая жительница района Сокол. Она рассказала правоохранителям, что в период с 11 января по 18 марта 2022 года ей звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником службы безопасности банка. Он убедил пенсионерку перевести на указанные им счета более одного миллиона рублей под предлогом сохранения денег.

Потерпевшая сообщила, что 8 апреля вновь разговаривала со злоумышленником. Тот заявил женщине, что ее деньги были "переведены на помощь нуждающимся".

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Ранее, мошенники украли почти 2 миллиона рублей у пенсионерки, которая пыталась им помочь. Инцидент произошел, когда пожилая москвичка возвращалась из поликлиники. К ней подошел незнакомый мужчина и рассказал, что его мать якобы находится на Украине и ей нужно помочь с переездом в Россию.