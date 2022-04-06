Россиян предупредили о рассылке фейковых писем о компенсациях переболевшим COVID-19

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В начале апреля мошенники начали рассылать россиянам электронные письма с предложением оставить заявку переболевшим коровнавирусом на получение компенсации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов платформы ОНФ "Мошеловка".

В заявке требуется указать имя, адрес проживания, доход за последний месяц и электронную почту. Далее сайт формирует постановление о выплате. Отмечается, что выплаты могут быть произведены только через некий единый реестр. Регистрация в нем платная – 576 рублей. После ее прохождения на портале предлагается ввести данные банковской карты.

Координатор платформы ОНФ "Мошеловка" Евгений Лазарев предупредил, что технологии позволяют снять с карты весь остаток средств и даже больше, если карта с овердрафтом. Эксперт напомнил, что настоящие выплаты от государства можно получить только через портал госуслуг, а в некоторых случаях – через обращение в МФЦ или органы соцзащиты.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам фейковые письма с требованием погасить задолженность перед Федеральной службой судебных приставов. Злоумышленники создают поддельные справки, постановления и формы, копирующие оригинальные. Россиянам напомнили, что проверить имеющиеся задолженности в ФССП можно на сайте ведомства, на портале госуслуг или через сервис "Поиск задолженности" в приложении "Сбербанк Онлайн".

До этого мошенники предлагали россиянам обойти ограничения Visa и Mastercard. Они начали размещать рекламу своих услуг в соцсетях и мессенджерах и предлагать пользователям провести платеж в иностранном интернет-магазине или оплатить зарубежный онлайн-сервис.

Также среди их услуг – оформление данных карт, которыми можно расплачиваться за рубежом. Как рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, реклама ведет либо на сайт псевдопосредника, либо на его личную страницу.