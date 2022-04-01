Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) предупредила о рассылке фейковых писем от имени ведомства. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
"Участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты граждан и организаций писем якобы от имени Роскомнадзора. Подобные письма содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения", – говорится в материале.
В ведомстве отметили, что от лица Роскомнадзора не может исходить подобной массовой рассылки. Письменные ответы получают только те граждане, которые обратились к ним с запросом.
В Роскомнадзоре настоятельно рекомендовали не открывать подозрительные сообщения, уточнив, что они могут предоставить злоумышленникам удаленный доступ к устройствам и содержащимся на них данным.
Ранее мошенники стали предлагать россиянам обойти ограничения Visa и Mastercard. Они начали размещать рекламу своих услуг в соцсетях и мессенджерах и предлагать пользователям провести платеж в иностранном интернет-магазине или оплатить зарубежный онлайн-сервис. Также среди их услуг – оформление данных карт, которыми можно расплачиваться за рубежом.
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