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общество

12:03

Россиян предупредили о новых способах кражи денег с карт

обществофинансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Телефонные мошенники стали использовать актуальную новостную повестку для хищения средств у россиян. Об этом предупредила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Ранее незнакомцы, называющие себя представителями банков, пытались просто узнать данные вашей карты. Теперь предлогом для этого служит информация об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы", – цитирует Волк ТАСС.

Также, по ее словам, мошенники используют информацию о якобы полном запрете на снятие наличных денег со счетов и глобальной блокировке банковских операций из-за санкций.

Ранее Минздрав РФ предупредил россиян о злоумышленниках, которые звонят от имени министерства и советуют закупиться лекарствами впрок. Таким способом мошенники пытаются вызвать панические настроения и искусственный ажиотаж на рынке медикаментов.

Михаил Мурашко призвал россиян не создавать ажиотаж вокруг лекарств. Он уточнил, что проблем с жизненно важными лекарствами в России нет.

Россиян предупредили о звонках мошенников от лица Минздрава

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