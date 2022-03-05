Минцифры опровергло сообщения о планах легализовать в РФ пиратское ПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не обсуждало освобождение от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Кроме того, в Минцифры отметили, что на данный момент там их не поддерживают.

"Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса. Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское ПО", – заявили в ведомстве.

До этого появилась информация, что российские власти рассматривают вариант с частичным снятием ответственности за нелегальное использование программного обеспечения, чтобы поддержать экономику страны в условиях санкций Запада.

Отмечалось, что предлагается отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в России ПО, которое принадлежит правообладателям из стран, поддерживающих санкции.

Ограничения стали следствием того, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.