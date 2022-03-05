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технологии

11:12

В РФ могут легализовать киберпиратство – СМИ

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские власти рассматривают вариант с частичным снятием ответственности за нелегальное использование программного обеспечения, чтобы поддержать экономику страны в условиях санкций Запада, сообщает "Коммерсант".

По данным издания, предлагается отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в России ПО, которое принадлежит правообладателям из стран, поддерживающих санкции.

"В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО", – сообщил источник издания в Минцифры.

В материале также говорится, что среди возможных мер содержится механизм принудительного лицензирования ПО, БД и топологий для интегральных микросхем. Это позволяет осуществить статья 1360 Гражданского кодекса об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя.

Ранее сообщалось, что компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Американская компания Intel, производящая процессоры, ранее приняла решение приостановить поставки в Россию и Белоруссию.

Ограничения стали следствием того, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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