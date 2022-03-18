Эксперт предупредил о риске наткнуться на мошенников при поисках нелицензионного ПО

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Руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов предупредил, что в попытках найти нелицензионные версии ПО, ставшего недоступным из-за санкций, россияне рискуют столкнуться с мошенниками.

По словам эксперта, злоумышленники могут попытаться нажиться на сложившейся ситуации, воспользовавшись спросом на обходные способы покупки программ.

Сизов считает, что в этом случае мошенники могут использовать две схемы. Первая – получение денег без предоставления взамен какого-либо товара. Вторая – продажа вредоносного софта под видом безопасного. Специалист предупредил, что в последнем случае злоумышленники могут получить доступ к банковским данным жертвы.

"Если мы используем такой софт, то мы получаем неизвестное программное обеспечение. В нем может быть просто модификация, чтобы программа работала без лицензии правообладателя, или туда может быть встроен код, который будет похищать ваши персональные и платежные данные", – сказал Сизов в интервью радио Sputnik.

Эксперт призвал не искать всевозможные пути обхода, чтобы получить подпавшие под санкции программы. По мнению Сизова, следует дождаться появления на российском рынке лицензионного ПО. Он также выразил уверенность, что в ближайшее время ситуация в этой сфере стабилизируется.

Ранее сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин предупредил, что после ухода зарубежных компаний с российского рынка могут появиться новые схемы мошенничества. Например, россиянам могут начать предлагать остатки брендовых вещей за бесценок или билеты на закрытые распродажи, которые проходят ночью.