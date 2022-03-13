Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества на фоне санкций

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После ухода зарубежных компаний с российского рынка могут появиться новые схемы мошенничества. Об этом сказал сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в интервью радио Sputnik.
Эксперт предположил, что россиянам могут начать предлагать остатки брендовых вещей за бесценок или билеты на закрытые распродажи, которые проходят ночью. Шансы, что предложения мошенников принесут желанную вещь, крайне низки и стремятся к нулю.
В свою очередь, Егармин посоветовал отказаться от предоплаты и отдавать деньги, только когда товар будет на руках.
"Профессиональные обманщики тонко чувствуют конъюнктуру и формируют под нее свои предложения", – объяснил специалист.
Ранее сообщалось, что злоумышленники начали использовать новые мошеннические схемы из-за отключения ряда банков РФ от системы SWIFT. Например, предлагают купить валюту, "защитить" вклады или инвестиции, перевести сбережения на "безопасный" счет.
В России на фоне санкций Европы и США участились случаи мошенничества
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