В Минздраве РФ предупредили о звонках мошенников с призывом скупать лекарства

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В министерстве здравоохранения РФ предупредили о звонках мошенников по поводу дефицита медикаментов. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

В Минздраве уточнили, что в последние дни начали приходить сообщения о случаях обзвонов россиян от имени ведомства с предупреждением о дефиците препаратов и призывом приобрести или заказать лекарства на будущее.

"Официально заявляем, что Минздрав России к таким звонкам отношения не имеет, они являются мошенническими и направлены на создание панических настроений и искусственного ажиотажа на рынке", – заявили в министерстве.

По информации Минздрава, в настоящее время обстановка с лекарственным обеспечением устойчива, отечественные и зарубежные фармацевтические производители продолжают поставки в необходимых объемах. Кроме того, руководство министерства постоянно контролирует вопрос лекарственного обеспечения.

Ранее сообщалось, что после ухода зарубежных компаний с российского рынка могут появиться новые схемы мошенничества. Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин отмечал, что россиянам могут начать предлагать остатки брендовых вещей за бесценок или билеты на закрытые распродажи, которые проходят ночью.

