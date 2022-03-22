Мошенники стали предлагать россиянам обойти ограничения Visa и Mastercard

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Мошенники придумали способ обойти ограничения Visa и Mastercard. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Zecurion. Также информацию изданию подтвердили в Angara Security и в Ассоциации развития финансовой грамотности.
Злоумышленники начали размещать рекламу своих услуг в соцсетях и мессенджерах. Они предлагают пользователям провести платеж в иностранном интернет-магазине или оплатить зарубежный онлайн-сервис. Также среди их услуг – оформление карты Visa или Mastercard, которой можно расплачиваться за рубежом.
Как рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, реклама ведет либо на сайт псевдопосредника, либо на его личную страницу. Чтобы предоставить услугу гражданину, с него требуют перевести деньги напрямую на счет мошенника, а также сообщить ему требуемые якобы для оформления карты персональные данные. По факту же никакая услуга не оказывается.
5 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также на территории России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны. Как заверили в ЦБ, внутри страны они продолжат работать как прежде.
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