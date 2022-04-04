Россиян предупредили о рассылке фейковых писем от имени ФССП

Фото: depositphotos/VitalikRadko
Мошенники начали рассылать россиянам фейковые письма с требованием погасить задолженность перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбера.
Уточняется, что злоумышленники даже создают поддельные справки, постановления и формы, копирующие оригинальные.
"Одна из актуальных схем – массовая фишинговая рассылка от имени якобы Федеральной службы судебных приставов", – говорится в сообщении.
В письмах мошенники сообщают, что автоматическая система мониторинга выявила у адресата задолженность по налогам и сборам. Злоумышленники угрожают внести должника в реестр недобросовестных плательщиков, а его счета и карты – заблокировать. При этом пользователю предлагается перейти по ссылке в письме, ввести на сайте данные своей банковской карты и погасить задолженность.
"Страница, на которую приводит ссылка из письма, принадлежит мошенникам. Сумма несуществующего долга будет списана с карты на счет мошенников, а не в пользу ФССП", – говорится в сообщении пресс-службы.
Гражданам напомнили, что проверить имеющиеся задолженности в ФССП можно на сайте ведомства, на портале госуслуг или через сервис "Поиск задолженности" в приложении "Сбербанк Онлайн".
Ранее мошенники стали предлагать россиянам обойти ограничения Visa и Mastercard. Они начали размещать рекламу своих услуг в соцсетях и мессенджерах и предлагать пользователям провести платеж в иностранном интернет-магазине или оплатить зарубежный онлайн-сервис.
Также среди их услуг – оформление данных карт, которыми можно расплачиваться за рубежом.
Как рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, реклама ведет либо на сайт псевдопосредника, либо на его личную страницу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: