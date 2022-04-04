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общество

15:25

Россиян предупредили о рассылке фейковых писем от имени ФССП

общество

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники начали рассылать россиянам фейковые письма с требованием погасить задолженность перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбера.

Уточняется, что злоумышленники даже создают поддельные справки, постановления и формы, копирующие оригинальные.

"Одна из актуальных схем – массовая фишинговая рассылка от имени якобы Федеральной службы судебных приставов", – говорится в сообщении.

В письмах мошенники сообщают, что автоматическая система мониторинга выявила у адресата задолженность по налогам и сборам. Злоумышленники угрожают внести должника в реестр недобросовестных плательщиков, а его счета и карты – заблокировать. При этом пользователю предлагается перейти по ссылке в письме, ввести на сайте данные своей банковской карты и погасить задолженность.

"Страница, на которую приводит ссылка из письма, принадлежит мошенникам. Сумма несуществующего долга будет списана с карты на счет мошенников, а не в пользу ФССП", – говорится в сообщении пресс-службы.

Гражданам напомнили, что проверить имеющиеся задолженности в ФССП можно на сайте ведомства, на портале госуслуг или через сервис "Поиск задолженности" в приложении "Сбербанк Онлайн".

Ранее мошенники стали предлагать россиянам обойти ограничения Visa и Mastercard. Они начали размещать рекламу своих услуг в соцсетях и мессенджерах и предлагать пользователям провести платеж в иностранном интернет-магазине или оплатить зарубежный онлайн-сервис.

Также среди их услуг – оформление данных карт, которыми можно расплачиваться за рубежом.
Как рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, реклама ведет либо на сайт псевдопосредника, либо на его личную страницу.

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