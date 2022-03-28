Москвичка лишилась 2 млн рублей, пытаясь помочь мошенникам

19:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве мошенники украли почти 2 миллиона рублей у пенсионерки, которая пыталась им помочь. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.
Инцидент произошел, когда женщина возвращалась из поликлиники. К ней подошел незнакомый мужчина и рассказал, что его мать якобы сейчас находится на Украине и ей нужно помочь с переездом в Россию. Он попросил пенсионерку выступить своего рода посредником – принять на свой банковский счет необходимую для этого крупную сумму денег. Женщина согласилась.
Ее убедили, что предварительно она должна снять со своего счета все имеющиеся на нем деньги. После этого пенсионерка в сопровождении незнакомца и его приятеля поехала к себе домой, где взяла все необходимые документы, а также спрятала мешок долларов, который ей дали мошенники.
В банке она сняла со счета 1 миллион 933 тысячи рублей и положила их в черный мешок, который дали ей злоумышленники. Вернувшись к машине, она узнала, что перевод необходимо будет забрать в другом банке. При этом деньги у нее забрали, объяснив это тем, что для перевода с них якобы необходимо списать серийные номера.
По дороге автомобиль все время ломался. Тогда москвичка заподозрила неладное, забрала деньги и вышла из машины. Позже она выяснила, что в мешке, который ей вернули мошенники, оказались купюры "Банка приколов". Такие же лежали в мешке, что она оставила у себя дома.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время преступников разыскивают правоохранительные органы.
Ранее неизвестный похитил у пенсионерки из Москвы деньги и украшения на сумму 12 миллионов рублей. За совершение данного преступления злоумышленнику грозит до 10 лет заключения со штрафом до 1 миллиона рублей.
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