В Москве у пенсионерки похитили почти 1 млн руб под предлогом выплат по COVID-19

17:55
Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com
Неизвестный похитил с банковского счета пенсионерки 936 тысяч рублей под предлогом выплат по коронавирусу, сообщили Агентству "Москва" в ГУ МВД России по Москве.
Женщина 1940 года сама обратилась в полицию. Сотрудники выяснили, что неизвестный завладел персональными данными пострадавшей 16 февраля по телефону, рассказав о выплатах для всех пенсионеров по коронавирусу.
По факту кражи средств возбуждено уголовное дело.
Накануне глава министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в России возбудили 900 уголовных дел о продаже документов о вакцинации и ПЦР-тестировании. Также было заблокировано 2,5 тысячи сайтов, где продавались поддельные справки.
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