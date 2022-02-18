Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

происшествия

17:55

В Москве у пенсионерки похитили почти 1 млн руб под предлогом выплат по COVID-19

происшествия

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Неизвестный похитил с банковского счета пенсионерки 936 тысяч рублей под предлогом выплат по коронавирусу, сообщили Агентству "Москва" в ГУ МВД России по Москве.

Женщина 1940 года сама обратилась в полицию. Сотрудники выяснили, что неизвестный завладел персональными данными пострадавшей 16 февраля по телефону, рассказав о выплатах для всех пенсионеров по коронавирусу.

По факту кражи средств возбуждено уголовное дело.

Накануне глава министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в России возбудили 900 уголовных дел о продаже документов о вакцинации и ПЦР-тестировании. Также было заблокировано 2,5 тысячи сайтов, где продавались поддельные справки.

Около 80 дел по поддельным сертификатам о прививках возбудили в Москве – Собянин

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать