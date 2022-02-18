В Москве у пенсионерки похитили почти 1 млн руб под предлогом выплат по COVID-19

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Неизвестный похитил с банковского счета пенсионерки 936 тысяч рублей под предлогом выплат по коронавирусу, сообщили Агентству "Москва" в ГУ МВД России по Москве.

Женщина 1940 года сама обратилась в полицию. Сотрудники выяснили, что неизвестный завладел персональными данными пострадавшей 16 февраля по телефону, рассказав о выплатах для всех пенсионеров по коронавирусу.

По факту кражи средств возбуждено уголовное дело.

Накануне глава министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в России возбудили 900 уголовных дел о продаже документов о вакцинации и ПЦР-тестировании. Также было заблокировано 2,5 тысячи сайтов, где продавались поддельные справки.

