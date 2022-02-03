Мошенники начали красть деньги у россиян с помощью QR-кодов – СМИ

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Злоумышленники начали использовать для обмана QR-коды, которые содержат информацию о банковском счете. Об этом сообщает газета "Известия".
По информации издания, с такой мошеннической схемой столкнулась жительница Москвы. В середине января женщине поступил звонок от имени сотрудника банка, который сообщил, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит. После этого злоумышленник заявил, что для отмены операции нужно создать QR-код.
Выполнив все эти действия под руководством подставного сотрудника банка москвичка направила созданный QR-код через чат-бот, после этого с ее карты было списано 75 тысяч рублей.
Как рассказал главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, слова которого приводит газета, некоторые банки позволяют проводить финансовые операции с помощью QR-кода. Например, снимать деньги в банкомате или переводить их кому-либо. Голованов считает, что мошенники могли убедить жертву сгенерировать код с определенной суммой.
Директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов, в свою очередь, объяснил, что в случаях, когда клиент не понимает сути предлагаемых услуг и смысла своих действий, мошенник может легко ввести его в заблуждение и заставить сгенерировать код, необходимый якобы для защиты средств. По факту же в дальнейшем он будет применен для хищения денег.
В ЦБ в этой связи рекомендовали гражданам сохранять бдительность и не сообщать посторонним персональные данные, включая сведения о банковских картах.
Ранее сообщалось, что хакеры начали создавать фейковые точки сетей Wi-Fi для кражи банковских данных. Как рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков, киберпреступники маскируют поддельные точки Wi-Fi под легальные, которые ассоциируются с местом подключения. Чаще всего их названия предсказуемые. К примеру, это MosMetro_Free, Beeline_Free_Wi-Fi, Home и так далее.
Когда пользователь подключается к легальной точке с таким названием впервые, система это запоминает. При обнаружении такой же точки она пытается автоматически подключиться, часто не уведомляя пользователя. В итоге преступники получают доступ к трафику для сбора паролей от сетевых ресурсов, таких как почта, учетные записи Apple, Google, банковские приложения и данные платежных карт.
Эксперты рассказали о новом способе кражи данных через точки сетей Wi-Fi
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