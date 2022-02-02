Мошенники стали продавать детские сертификаты о вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Мошенники стали торговать поддельными сертификатами о вакцинации детей от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Group-IB.
За последние три месяца количество предложений о продаже поддельных сертификатов от коронавируса составило более 110 тысяч. При этом в сентябре – октябре 2021 года их было около 3 тысяч.
"Специалисты Digital Risk Protection Group-IB зафиксировали в интернете за последние две недели более 12 800 предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакцинации детей "Спутником М", – говорится в сообщении.
Чаще всего свои услуги мошенники предлагают в телеграм-каналах, на специализированных сайтах, теневых форумах и в соцсетях. В настоящее время стоимость поддельного сертификата и QR-кода оценивается в 5–8 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в даркнете начали продавать базу данных более 500 тысяч россиян, якобы купивших поддельные справки о вакцинации и результаты ПЦР-тестирования. По словам одного из продавцов, база из тысячи строк стоит около 8,5 тысячи рублей. В ней есть контактный телефон, паспортные данные, СНИЛС, адрес места жительства и информация о дате получения липовых документов.
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