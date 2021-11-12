Юрист напомнил, какое наказание грозит покупателям сертификатов о вакцинации

В Сети выставили на продажу персональные данные более 500 тысяч граждан России, которые якобы купили липовые справки о вакцинации и результаты ПЦР-теста. Известно, что речь идет в основном о жителях Московского региона. Разбираемся, какое наказание грозит тем, кто подделал документы, и тем, кто их купил.



Сданы с поличным?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В даркнете начали продавать базу данных более 500 тысяч россиян, якобы купивших поддельные справки о вакцинации и результаты ПЦР-тестирования. Уточняется, что в списках в основном жители Московского региона.

По словам одного из продавцов, база из тысячи строк стоит около 8,5 тысячи рублей. В ней есть контактный телефон, паспортные данные, СНИЛС, адрес места жительства и информация о дате получения липовых документов.

Руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев предупредил, что теперь мошенники могут предлагать услуги по удалению из базы сведений о гражданах, которые получили сертификаты незаконным способом.

Ранее в Центре имени Гамалеи разработали тест, выявляющий подлинность вакцинации от COVID-19. Директор учреждения Александр Гинцбург рассказал, что маркером прививки "Спутник V" и "Спутник Лайт" является присутствие в крови человека антител к мембранному белку аденовируса Ad26. По словам специалиста, эти вещества крайне редко встречаются в организме.

"Если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат", – объяснил ученый.



Штраф или тюрьма?

Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что "база" может стать направлением для работы следственных органов, но не доказательством.

"То есть это ни в коем случае не может быть подтверждением того, что человек приобрел справку или тест", – уточнил он.





Василий Воробьев юрист Но в случае если органы обратятся к человеку, он может сознаться, либо будут проводиться необходимые мероприятия, чтобы выяснить, где подозреваемый находился в момент получения справки. Также будут опрашивать сотрудников медицинских учреждений, которые выдавали документ.

Если у правоохранителей получится доказать виновность человека, включенного в базу, то он понесет уголовную ответственность, подчеркнул эксперт. "Скорее всего, будет условный срок. Либо замена уголовного наказания на судебный штраф. Сумму штрафов устанавливает суд", – объяснил Воробьев.

Уголовная ответственность грозит и медикам, которые выдали фиктивные документы. Они могут получить до двух лет тюрьмы, а также лишиться работы, подытожил юрист.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил не наказывать граждан, которые приобрели сертификаты о вакцинации и QR-коды, если в дальнейшем те решат по-настоящему сделать прививку.

"Кто условно купил QR-код или сертификат о вакцинации, дать определенный срок в течение двух недель, может быть месяца, чтобы они пришли, покаялись и сделали прививку уже настоящую", – объяснил парламентарий.

Леонов добавил что такие люди имеют право на поддержку, поэтому следует дать им возможность привиться.