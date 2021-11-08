В Госдуме предложили "амнистировать" купивших сертификаты о вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил не наказывать россиян, купивших QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, если они захотят привиться по-настоящему. С такой идеей он выступил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По оценке Леонова, к подобным неправомерным действиям прибегли многие граждане. Однако парламентарий полагает, что они должны иметь шанс на иммунизацию.
"Кто условно купил QR-код или сертификат о вакцинации, дать определенный срок в течение двух недель, может быть месяца, чтобы они пришли, покаялись и сделали прививку уже настоящую. Это правильно. Не надо людей наказывать, каждый своим руководствовался принципом или боязнью, или еще что-то, или авось пронесет", – сказал он.
Леонов отметил, что такие граждане имеют право на поддержку, поэтому им необходимо дать возможность сделать прививку.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл принцип действия теста на поддельный сертификат о вакцинации. Он уточнил, что, если человек делал прививку, у него в крови есть антитела к мембранному белку аденовируса Ad26. Однако если таких антител в организме нет, человек не вакцинировался.
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