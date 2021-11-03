Эксперт рекомендовал сократить срок действия QR-кодов в РФ до полугода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции и QR-кодов необходимо сократить до полугода, заявил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт выразил мнение, что сертификаты и QR-коды нужно привязывать к длительности иммунитета. Так, по его словам, антитела к штамму "Дельта" сохраняются не более шести месяцев.

"Сертификат все еще действует год, поскольку он был рассчитан на "уханьский" штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена", – сказал Токарев.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл принцип действия теста на поддельный сертификат о вакцинации. Он уточнил, что, если человек делал прививку, у него в крови есть антитела к мембранному белку аденовируса Ad26. Однако, если нет таких антител в организме, значит, человек не вакцинировался на самом деле.

Также, по мнению Гинцбурга, поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 – сумасшествие и самообман, которые меняют поведение людей.

