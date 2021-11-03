Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл принцип действия теста на поддельный сертификат о вакцинации. Об этом сообщает газета "Известия".

Как объяснил специалист, маркером прививки "Спутник V" и "Спутник Лайт" является присутствие в крови человека антител к мембранному белку аденовируса Ad26. По словам Гинцбурга, эти вещества крайне редко встречаются в организме.

"Если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат", – рассказал ученый.

Гинцбург добавил, что антитела к мембранному белку аденовируса Ad26 не были обнаружены у 80% пациентов, попавших в реанимацию и заявивших, что сделали прививку от коронавируса.

Ранее Гинцбург назвал поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 сумасшествием и самообманом, которые меняют поведение людей.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подделка сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции неприемлема. Он заверил, что правоохранительные органы продолжают борьбу с поддельными документами.