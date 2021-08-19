Жителя Зеленограда задержали за мошенничество с сертификатами о вакцинации

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Уголовное дело о мошенничестве с сертификатами о вакцинации от коронавируса возбудили полицейские в Зеленограде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

"Дознанием ОМВД России по районам Матушкино и Савелки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", – говорится в сообщении.

До этого правоохранители узнали, что работнику службы доставки одной из зеленоградских пиццерий мужчина, представившийся сотрудником медучреждения, предлагал за деньги услуги по предоставлению сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также QR-код для посещения публичных мест. За все это мошенник попросил 4 тысячи рублей.

После того, как заявитель передал деньги, злоумышленник скрылся и перестал выходить на связь. Полицейским удалось задержать 31-летнего ранее судимого жителя Зеленограда.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации от коронавируса сотрудником московской поликлиники.