Жителя Зеленограда задержали за мошенничество с сертификатами о вакцинации

17:29
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Уголовное дело о мошенничестве с сертификатами о вакцинации от коронавируса возбудили полицейские в Зеленограде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
"Дознанием ОМВД России по районам Матушкино и Савелки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", – говорится в сообщении.
До этого правоохранители узнали, что работнику службы доставки одной из зеленоградских пиццерий мужчина, представившийся сотрудником медучреждения, предлагал за деньги услуги по предоставлению сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также QR-код для посещения публичных мест. За все это мошенник попросил 4 тысячи рублей.
После того, как заявитель передал деньги, злоумышленник скрылся и перестал выходить на связь. Полицейским удалось задержать 31-летнего ранее судимого жителя Зеленограда.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации от коронавируса сотрудником московской поликлиники.
В Москве возбудили новое уголовное дело за подделку сертификатов о вакцинации
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