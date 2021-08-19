Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:29

Жителя Зеленограда задержали за мошенничество с сертификатами о вакцинации

происшествия

Фото: Depositphotos/igorykor_official

Уголовное дело о мошенничестве с сертификатами о вакцинации от коронавируса возбудили полицейские в Зеленограде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

"Дознанием ОМВД России по районам Матушкино и Савелки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", – говорится в сообщении.

До этого правоохранители узнали, что работнику службы доставки одной из зеленоградских пиццерий мужчина, представившийся сотрудником медучреждения, предлагал за деньги услуги по предоставлению сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также QR-код для посещения публичных мест. За все это мошенник попросил 4 тысячи рублей.

После того, как заявитель передал деньги, злоумышленник скрылся и перестал выходить на связь. Полицейским удалось задержать 31-летнего ранее судимого жителя Зеленограда.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации от коронавируса сотрудником московской поликлиники.

В Москве возбудили новое уголовное дело за подделку сертификатов о вакцинации

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать