В МВД РФ напомнили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиянам напомнили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса. В МВД РФ рассказали, что несколько уголовных дел уже расследуются.

"Примеры преступлений, в том числе связанных с продажей поддельных сертификатов о вакцинации, есть, они раскрываются ведомством", – приводит ТАСС сообщение министерства.

Ранее появилась информация о том, что в мае на фоне постепенного открытия границ выросло число ресурсов, на которых продаются сертификаты вакцинации от коронавируса и прочие справки. Отмечалось, что такие объявления можно найти на сайтах, в телеграм-каналах или на теневых форумах.

При этом в Минцифры заявили, что сертификат о вакцинации от коронавируса автоматически формируется на портале госуслуг после получения информации от Минздрава. Другой возможности получить документ не существует.

