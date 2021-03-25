Эксперт назвала самые частые последствия от коронавируса

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У 99% переболевших коронавирусом наблюдаются неврологические нарушения, тревога и депрессия, заявила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова.
Эксперт отметила, что большое количество различных последствий от инфекции можно поделить на четыре группы.
"Самые первые – это, естественно, кардиореспираторные нарушения, которые проявляются в гипоксии, нарушениях бронхиального клиренса, болях в грудной клетке, болях в сердце, нарушении ритма", – цитирует РИА Новости Иванову.
Во второй группе находятся неврологические проявления коронавируса, которые накапливаются со временем, пояснила специалист.
"Головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия – практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию", – добавила специалист.
Также у пациентов могут проявляться мышечно-скелетные нарушения и нарушения питания и метаболизма, заключила Иванова.
Ранее специалист по фобиям и тревожным психическим расстройствам Олег Сурков рассказал, что избавиться от беспокойства из-за коронавируса можно, посмотрев своему страху в глаза, а не избегая его. По мнению психолога, с навязчивыми тревожными мыслями и социофобией поможет справиться занятость на работе, любимое дело и физические упражнения.
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