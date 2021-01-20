Ученые рассказали о напитке, убивающем коронавирус в слюне

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Японские ученые установили, что черный чай за 10 минут нахождения в полости рта делает вирус SARS-CoV-2 в слюне человека неактивным на какое-то время, сообщает газета "Известия".

Исследователи предположили, что антиоксиданты катехины, содержащиеся в листьях чая и образующие биологически активные соединения, могут способствовать разрушению вируса. Чтобы проверить эту теорию, ученые добавляли разные сорта чая к SARS-CoV-2 и образцам слюны инфицированных.

В результате эксперимента было подтверждено, что после обработки чаем концентрация вируса падала настолько, что его становилось невозможно обнаружить. Лучшие результаты показал черный чай, хотя чай матча, жареный зеленый чай ходзича и улун тоже показали эффективность.

Однако уже через несколько минут после воздействия чая SARS-CoV-2 полностью восстанавливался, поэтому для лечения COVID-19 его применять нельзя, отмечают авторы исследования. Это связано с тем, что биологически активные вещества, содержащиеся в напитке, недостаточно интенсивно всасываются из кишечника в кровь для формирования их необходимой концентрации для деактивации вируса.

Российские ученые подтвердили, что содержащиеся в чае дубильные вещества, такие как танин, способны разрушать белки вирусных соединений. Поэтому крепкий горячий чай действительно может обладать легким противовирусным действием, считает доцент Московского государственного университета пищевых производств Георгий Суслянок.

"SARS-CoV-2, как и другой вирус, представляет собой композицию из белкового футляра и нуклеиновой кислоты внутри. При заражении вирусом белковая часть должна узнать клетку и зацепиться за нее, а затем внутрь нее впрыснуть нуклеиновую кислоту. При разрушении белкового футляра вирус не попадет в клетку – не сможет закрепиться на ней, чтобы попасть внутрь", – подтвердил эксперт.

При этом незначительность и малая длительность такого положительного эффекта чая делает гораздо более целесообразной мерой борьбы с COVID-19 ношение маски и использование антисептика, считает глава кафедры технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств МГУТУ имени Разумовского Игорь Никитин.

"Маску надеть намного проще. Однако хороший чай безвреден в практически любых количествах, поэтому ценители этого напитка могут снижать вероятность заражения других людей с удовольствием", – отметил Никитин.

Ранее российские биологи защитили клетки человека от заражения коронавирусной инфекцией с помощью ферментов из семейства фосфолипаз, которые входят в состав змеиного яда. Как отмечается, наиболее эффективным в подавлении коронавируса оказался яд гадюк Никольского (Vipera nikolskii). Эти змеи обитают на юго-западе России, на Украине и в Румынии.