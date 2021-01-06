Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Москва 24

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Общество

04:49

Специалисты назвали худшие последствия коронавируса

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Британские и американские эксперты назвали худшие последствия для здоровья у переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как пишет издание, переболевшие коронавирусом после выздоровления в течение нескольких месяцев подвержены воспалению сердечной мышцы, повреждению почек, а также проблемам с мочеиспусканием и боли в тестикулах. Кроме того, перенесшие COVID-19 порой не способны сфокусироваться и могут ощущать "туман в голове".

Специалисты также утверждают, что некоторые переболевшие COVID-19 переносят припадки, инсульты и судороги. Многие бывшие пациенты также жалуются на невозможность наладить нормальный ритм жизни и вернуться к работе.

Ранее врачи предсказали сроки спада пандемии COVID-19 в России. В частности, профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский попросил граждан не ждать резкого сокращения числа новых случаев коронавируса.

За последние сутки в России подтвердили 24 246 новых случаев COVID-19. Из них 2 864 случая не имели клинических проявлений болезни.

В Москве подтвердили 4 842 новых случая коронавируса, в Московской области – 1 131.

В Москве выявили 4 842 новых случая коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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