Специалисты назвали худшие последствия коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Британские и американские эксперты назвали худшие последствия для здоровья у переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".
Как пишет издание, переболевшие коронавирусом после выздоровления в течение нескольких месяцев подвержены воспалению сердечной мышцы, повреждению почек, а также проблемам с мочеиспусканием и боли в тестикулах. Кроме того, перенесшие COVID-19 порой не способны сфокусироваться и могут ощущать "туман в голове".
Специалисты также утверждают, что некоторые переболевшие COVID-19 переносят припадки, инсульты и судороги. Многие бывшие пациенты также жалуются на невозможность наладить нормальный ритм жизни и вернуться к работе.
Ранее врачи предсказали сроки спада пандемии COVID-19 в России. В частности, профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский попросил граждан не ждать резкого сокращения числа новых случаев коронавируса.
За последние сутки в России подтвердили 24 246 новых случаев COVID-19. Из них 2 864 случая не имели клинических проявлений болезни.
В Москве подтвердили 4 842 новых случая коронавируса, в Московской области – 1 131.
В Москве выявили 4 842 новых случая коронавируса
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