Врачи предсказали сроки спада пандемии COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Медики поделились прогнозами, связанными со спадом волны инфицирований COVID-19 на территории Российской Федерации. Об этом специалисты сообщили изданию URA.ru.
"Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии. К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить", – рассказал иммунолог Владимир Болибок.
Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что не надо ждать резкого сокращения числа новых случаев коронавируса. Он подчеркнул, что данный процесс окажется постепенным. По версии Аграновского, важную роль будет играть вакцинация от COVID-19 в России.
"Где-то к весне будет снижение заболеваемости", – уверен эксперт.
Другой вирусолог, который дал комментарий на условиях анонимности, сказал, что наиболее значительный спад распространения коронавирусной инфекции нужно ждать летом. Повлияет, согласно его версии, резкое увеличение числа людей с иммунитетом.
За последние сутки в России подтвердили 24 246 новых случаев коронавируса. Активно выявлено 2 864 (11,8%) случая без клинических проявлений.
Ранее в Москве расширили список категорий граждан для вакцинации от COVID-19. 5 декабря прививки начали делать сотрудники сферы образования, здравоохранения и социальной защиты.
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